機器人時代快速崛起 里昂按讚研華、上銀

機器人時代快速崛起，外資里昂證券出具最新機器人產業報告，歸納市場上看好的「三大趨勢」，並按讚研華（2395）、上銀（2049）兩檔台系供應鏈，皆給予「優於大盤」評等，後市可期。

整體趨勢上，機器人將推動自動化技術創新。里昂證券預測，2025-2035年間人形機器人市場將以45%的年均複合成長率（CAGR）快速成長，並在工業與商業領域的應用逐步增加。

在機器人的發展上，里昂歸納市場關注的三大趨勢：第一，特斯拉（Tesla）計劃於2025年生產數千台Optimus人形機器人，並計劃在2026年預計年增10倍，大幅提升產量。

第二，目前人形機器人成本仍然較高，短期內AI驅動的工業機器人仍然更具可行性。第三，AI技術推動了人形機器人的普及應用，促使市場關注該如何降低生產成本。

此外，人形機器人是否會取代工業及服務型機器人？里昂分析，工業機器人專精於執行結構化且高度重複性的任務，而人形機器人則主要應用於非結構化環境中，輔助各類工作。

若人形機器人的成本能降至2-3萬美元，協作型機器人（collaborative robots）產業可能將面臨更激烈的競爭。然而，在短期內，主因人形機器人的成本較高，因此搭載AI及邊緣AI技術的工業機器人仍是更佳的選擇。

台廠中，機器人零組件競爭激烈，里昂認為，台灣供應鏈在機械零組件及子系統領域，包括減速機、馬達及螺桿等方面更具優勢，而工具機及工業機器人的技術成熟度也有助於產業發展。

個股方面，里昂維持研華「優於大盤」評等、目標價上調26%至485元。研華已參與超過20個機器人專案，且在工業自動化、機器人及醫療影像領域的邊緣AI技術應用發展良好，受惠美國製造業景氣回升，未來成長空間可期。

上銀由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價上調16%至280元。上銀在工業機器人領域的參與度持續提升，同時具備進軍人形機器人市場潛力，可望減緩中國與歐洲市場疲軟所帶來的影響。

另外，大銀微系統（4576）目前尚未評級。不過，由於與上銀在機器人及半導體設備應用方面互補，後市有望受惠兩大產業成長趨勢。