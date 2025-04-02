定期定額投資孩子未來 爸媽最愛10檔基金曝光

兒童與親子理財近年來受到許多爸媽重視，國內最大基金交易平台－基富通指出，父母運用子女紅包、獎助學金或小額理財的情形越來越普遍，而且平台上超過八成採取定期定額方式規劃子女未來高等教育的基金，同時藉由親子理財過程，為孩子建立良好的價值觀與妥善使用金錢的方法。

根據基富通統計，平台上逾三成的父母都有為家中子女開戶，其中，超過8成採取定期定額。至於投資金額方面，每月固定3,000元的比例約四成，而3,000-5,000元、5,000-8,000元的人，都各有一成五，顯示兒童或親子理財的普惠程度相當高。

觀察父母為子女定期定額的基金類型，股票型基金仍居大宗，占比達75%，其次是平衡型基金，達二成左右，反映投資人較為年輕，能適度承擔風險，所以投資屬性偏向積極為主、穩健為輔。

就定期定額前10大基金觀察，有三檔為退休專案基金，分別是安聯四季成長組合基金、群益全民成長樂退組合基金、國泰泰享退2049目標日期組合基金；五檔為台股基金，包括安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、野村優質基金、統一黑馬基金、安聯台灣大壩基金；兩檔聚焦科技產業，即貝萊德世界科技基金、摩根美國科技基金。

基富通總經理王浩宇表示，退休專案基金以長期理財為目標而設計，經得起市場波動的考驗，加上與業者共同讓利，提供終身0手續費、低經理費率的好處，也成為父母為孩子儲備未來高等教育基金的工具。

王浩宇指出，過去傳統中，長輩都不太喜歡跟小孩談錢，但隨著時代轉變與少子化現象，每位父母都希望給孩子最好的資源，除了重視IQ（Intelligence Quotient，智力指數）、EQ（Emotional Quotient，情緒商數）的發展，還看重FQ（Financial Quotient，財務智商）的培養。

因此，許多父母會將孩子的年節紅包、各項補助或獎助學金分成12等分，每一等分如不足3,000元，父母再提撥少量金額補足，以定期定額方式理財，讓孩子的錢真正用在孩子身上，不僅壓力較小，同時能在過程中為孩子建立良好的價值觀，及妥善使用金錢達成人生目標的方法，讓孩子終身受用。