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台股上漲18點 三大法人賣超29.85億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股2日面臨川普關稅上路，以及清明長假前最後交易日，集中市場指數開高後陷入震盪，盤中最高21,390.52點、最低21,235.99點，震盪近150點，終場小漲18.05點、漲幅0.08%，報21,298.22點，5日線得而復失，成交值續降至2,332.76億元，三大法人連5賣、續賣超29.85億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超10.49億元，投信買超20.27億元，自營商賣超（合計）39.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.99億元，自營商（避險）賣超33.64億元。

台股2日止跌反彈，台積電（2330）雖收低0.21%、報942元，但仍站上5日線；鴻海（2317）連續第二天反彈，也收復5日線；聯發科（2454）5日線反壓沉重，盤初挺上1460元平盤又翻黑，終場跌1.71%、報1435元，5日線得而復失、還丟了月線。

盤面上，被動元件族群受惠新台幣持續走貶，出口及匯兌優勢受青睞，龍頭股國巨（2327）飆升7.06%、華新科（2492）續漲3.29%，雙雙站上5日線。此外，台積電赴美設廠，未來將需更多重電設備，亞力（1514）盤中一度亮燈漲停衝108元，終場漲7.72%、收106元，士電（1503）漲3.33%、中興電（1513）也收高2.26%。另，市場傳出美光看好今、明年記憶體產業成長性，已針對所有產品提高報價，南亞科（2408）、華邦電（2344）量價續升溫，南亞科大漲7.31%、報41.1元，突破月線，華邦電漲3.31%、收復5日線。

軍工股人氣與反壓同步升溫，寶一（8222）、漢翔（2634）成交量雙雙突破10萬大張，晟田（4541）也大增至近8.9萬張，占據台股人氣前三名；但股價表現卻虎頭蛇尾，寶一、晟田盤初皆一度漲停，惟終場僅分別小漲0.75%、1.13%，漢翔則開高收低2.97%、報52.2元，險守5日線。

三大法人 台積電 台股 自營商

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