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有人來接了！福懋油爆萬張巨量未跌停 換這兩檔亮綠燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
樺晟與中福2日跌停。示意圖。圖／AI生成
樺晟與中福2日跌停。示意圖。圖／AI生成

福懋油（1225）因交不出2024年財報，將自4月7日起停止買賣，1日股價重挫跌停，不過2日未繼續跌停，終場下跌逾3%，並爆出超過1萬張大量，顯有股民逢低大量承接。而同樣自4月7日起停止買賣的樺晟（3202）則跌停鎖死，變更交易方式的中福（1435）也跌停。

福懋油31日公告，無法完成2024年度財務報告，因去年11月22日改選董事長，但於今年3月28日才遭到經濟部否准，來不及與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。證交所表示，福懋油未依法令期限公告申報去年財報，符合證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，相關上市有價證券停止買賣。

福懋油昨日摜入跌停板後，今一度重挫至27.85元，但隨即有買單湧入，盤中更一度翻紅，終場下跌3.42%，收29.65元，爆出1萬1千多張巨量。

樺晟也同樣未依規定期限公告申報去年度財務報告而應停止交易，並自2025年4月7日起實施。昨日維持上漲，今則跌停亮燈，收3.96元。

樺晟之前已公告，該公司未依規定期限，公告申報2024年財務報告，主因會計師事務所來函終止委任，該公司將積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

而中福近期公告，申報財報經會計師出具保留意見的查核報告，符合證交所營業細則第49條第1項第3款規定情事，相關上市有價證券打入全額交割。股價也重挫跌停，收37.35元。

財報 跌停

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