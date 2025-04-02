中國會因科技戰與美國爆發「武力衝突」？學者示警：機率不是零

絕對沒有人能準確預測美中科技戰的最終結果。但是，美國和中國很有可能都無法在這場競賽中獲勝，或真的成為唯一的「科技超級大國」。這場衝突結束後，也許不會迎來一個由單一強國主導的科技世界。

綜觀當前不同的科技領域，我們可以看到中國在某些領域領先，美國則在其他領域仍（暫時）保有優勢。

例如，Apple 可能是全球最知名的智慧型手機品牌，但中國企業在全球智慧型手機銷售總額占據主導地位，十五個大品牌中有超過50%的銷售額是中國品牌；特別是在亞洲和非洲的市場，中國智慧型手機受歡迎的程度超過 Apple 的 iPhone。

即便美國的制裁大幅削減了華為的市場占有率，但華為的退出反而為小米等中國品牌帶來意外的商機。目前，小米智慧型手機的全球銷售量已超越 Apple，僅次於韓國的三星。此外，中國在電信網路設備和電池生產方面也都技壓美國，而在電訊設備領域，美國幾乎完全缺席。

最令人驚訝的是，在長期由美國主導的軟體行業，尤其是社群媒體這個領域，中國也有重要進展。2019 年，中國社群媒體 TikTok 超越了 Facebook，成為最受美國使用者歡迎的社群媒體應用程式。

相對來說，美國仍在其他幾個領域保持領先，像是手機遊戲和半導體銷售（儘管不是由美國製造）。另一個美國目前仍可自豪的是，美國擁有頂尖電動車品牌特斯拉，儘管其他來自歐洲和中國的品牌緊追在後。

儘管美中的競爭尚未有明確的勝負，我們幾乎可以肯定，競爭會持續下去。短期內也沒有任何停戰的跡象，因為雙方都還堅定持續追求各自的經濟和地緣政治目標。

事實上，這場超級大國之間的衝突可能只會進一步加速。因此，關鍵的問題變成這場競爭的性質是否會在不久的將來發生變化。

最糟糕的情況下，美中關係將進一步惡化，貿易戰和科技戰將加劇，爆發更大、更危險軍事衝突的風險隨之增加。

美國前國防顧問格雷厄姆.艾利森（Graham Allison）曾提出，美中可能正走向「修昔底德陷阱」（注:Thucydides，修昔底德是古希臘的思想家，著有《伯羅奔尼撒戰爭史》），指的是當崛起中的大國威脅到主導大國的地位時，往往就會發生軍事衝突。

正如斯巴達感受到雅典崛起的威脅後，伯羅奔尼撒戰爭便隨之爆發。艾利森指出，過去五百年間，崛起大國挑戰現存強權的事件共有十六次，其中十二次最終引發了戰爭。

鑑於這個歷史現象，艾利森主張，美中在未來幾十年內爆發戰爭的可能性「大於零」；但他也強調，若雙方能謹慎處理，這個局面並非無法避免。

儘管艾利森的理論頗具爭議，但許多外交政策專家皆指出，美中緊張的局勢正在升級，包括中國可能試圖以武力奪取台灣，從而引發美國的軍事回應。

半導體是美中科技戰的關鍵戰場，考慮到這個領域自主創新所面臨的挑戰，有評論家認為，台灣在全球半導體產業的重要地位，或許會成為中國選擇武力犯台的動機；不過，這個觀點也引發不少人質疑，許多人對此持保留態度。

2022 年，美國眾議院議長裴洛西訪台後，這個潛在軍事衝突的擔憂進一步升溫；中國政府將此舉視為挑釁，並隨即展開環台軍事演習回應。

因此，我們仍無法排除這場持續的美中科技戰，最終演變成更危險軍事衝突的可能性。

儘管軍事衝突或許可以避免，經濟領域的競爭卻將持續下去。

美中兩國極有可能會繼續實施更多的出口和投資限制，並繼續在戰略性的科技領域中，各自建立國家的能力，進一步與對方的科技資產脫鉤。這將對科技公司、政府和消費者產生不利的影響。然而，任何科技脫鉤的過程都有極限，畢竟這當中涉及高昂成本。貿易戰和科技戰對參與的各方來說，代價都相當高昂，這也提供了強而有力的理由支持雙方逐步放下衝突，甚至最終有望停戰。德意志銀行最近的一份報告估計，未來五年內，繼續打這場科技戰的成本將超過 3 兆 5 千億美元。

除了代價高昂，科技脫鉤在實際執行上也極為困難，從第 4 章所述的案例及美中貿易戰迄今的影響中都可以清楚看出。儘管自貿易戰爆發以來，兩國的進出口貿易量有所減少，但雙方的供應鏈仍未真正的脫鉤。

科技自給自足對於包括美國和中國在內的任何國家來說，可能都不切實際，因為當今的數位經濟體系已經高度融合。美中科技戰與美蘇之間的冷戰大不相同，那時兩國經濟體之間本就沒什麼連結，要切斷經濟和政治關係的成本較低。

而現在，儘管中國下定決心追求科技自給自足，但目前仍然無法獨自生產某些高複雜度的產品，像是大型飛機和先進半導體等。半導體可能是其中最大的挑戰，因為這個領域仰賴多個司法管轄區的複雜供應鏈。儘管中國投入了大量資金，卻仍無法生產高端半導體，需要仰賴進口。

半導體行業可說是研發投入密度最高的領域，企業必須仰賴全球市場才可有能回收研發成本。

中國政府深知這項挑戰的難處，仍投入大量的國家資金提升本地產業;但迄今為止，自給自足的進展依舊有限。

美國也在採取類似的策略，向半導體產業投入巨額政府補助，但這項高成本的嘗試也無法保證實現真正的自給自足。

因此，領先科技強國最終不得不承認，在深度交織的經濟體中尋求脫鉤，不僅成本高昂，實際操作更是難以實現。這種相互依賴的關係促使美中兩國即使身處大國對抗的局勢，也不得不保持一定的克制。

科技公司也是敦促政府收斂的重要力量。美國科技公司希望能抓住進入中國市場的機會，正如中國科技公司希望能保住接觸美國供應商、消費者和投資人的機會。許多美國科技公司希望美中衝突能緩和下來，以便在這個重要市場抓住商機。

美國政府的限制直接損害了它們在市場上的機會。舉川普總統為例，他曾以中國盜竊愛達荷州半導體公司美光科技（Micron Technology）智慧財產權的行為，作為發動貿易和科技戰的正當理由。

但是，根據美光科技執行長桑賈伊.梅洛特拉（SanjayMehrotra）的說法，出口限制（包括無法向華為供應產品）正損害公司的業績。

其他像是益華電腦（Cadence）、科林研發和泰瑞達（Teradyne）等美國科技公司，也同樣反對可能擴大的基礎及新興科技的出口管制。

益華電腦警告，這類管制對中國影響有限（畢竟中國可以轉向其他供應來源），但會對美國公司及其員工造成不利影響。出口管制將削減益華電腦的創新資金，也有可能導致中國裔工程師流失，而這些工程師可能會將技術轉而帶回中國。

英特爾也強調，美國的出口管制增加了科技業的成本，並呼籲美國政府放棄單邊手段，轉而與其他國家協同制裁。

2020 年，美國半導體行業協會針對美國政府的新出口管制表明反對立場，並強調:「向中國出口非敏感的商業產品，有助於推動美國本土的半導體研究與創新，對美國的經濟實力和國家安全至關重要。」

（本文摘自感電出版《數位帝國：全球科技監理之戰》，作者： 安努・布拉福德）