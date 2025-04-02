美中貿易戰早開打！科技公司因「高風險高成本」退出中國、Apple做巨大妥協

近年來，中國和美國一樣基於國家安全考量，加強了對外商直接投資的審查。中國政府於 2020 年 12 月通過了《外商投資安全審查辦法》，並於 2021 年 1 月生效。《外商投資安全審查辦法》與美國的 CFIUS審查過程類似，由中共國家發展和改革委員會與商務部聯手進行。

新法規明文規定，一旦外國投資涉及「重要信息技術和互聯網產品與服務」或「關鍵技術」，將自動啟動審查。要是有國家安全疑慮，政府可以增加限制條件來化解風險，甚至有權徹底禁止投資。

不過即使在頒布《外商投資安全審查辦法》之前，中國對外國投資的態度一直充滿不確定性，在鼓勵與限制之間搖擺不定。

例如，政府會發布「負面清單」（完整名稱為《外商投資准入特别管理措施（負面清單）》）來限制外國投資進入某些行業，但近年來又因貿易談判的妥協，將部分行業從清單撤下。

此外，政府有時也允許外資進入通常受嚴格監理的行業別，例如，儘管中國的一般消費者禁止使用 VPN 繞過防火長城，最近中國當局卻准許外國公司投資北京的 VPN 服務合資企業，可持有達50%的股份。

相較之下，為了維護對關鍵資源的掌控力，中國仍禁止外國投資稀土礦業。多年來，美國一直抗議中國限制稀土投資的做法，早在 2011 年就有一群美國參議員上書:「美國不應袖手旁觀，讓中國的投資政策束縛美國企業，削弱我國國家安全和經濟安全等需求。」

儘管外國的反彈聲浪連連，中國仍在 2021 年的「負面清單」中，將稀土礦產列為外資禁止進入的行業。

這個案例顯示中國政府在監理政策上的不可預測性，可能會成為外資投資中國企業的一大障礙。

中國在外國投資的政策上展現了兩條並行的路線：一方面，政府試圖藉由開放更多產業來緩和貿易戰的緊張關係，向外界釋放中國仍願意對外資敞開大門的信號；但另一方面，有些產業卻又牢牢限制外資，嚴加控管。

另一個中國政府用來保護戰略性科技的政策工具是反壟斷法。當政府希望阻止某個備受關注的交易（無論是國內還是國際交易）時，常常會利用反壟斷法的鐵槌來實現目的。藉由模糊反壟斷審查與國家安全審查之間界線，中國政府加劇了外國投資人所面對的風險和不確定性。

多年來，中國執行反壟斷的相關機構被控利用併購審查來推動對國內企業有利的保護主義產業政策目標—這種做法其實與其國家導向監理模式相當一致。

2008 年，中國頒布了《反壟斷法》，而在《反壟斷法》實施後的幾年間，中國的監理機構被控任意拖延已通過美國與歐盟審查的併購案。然而時至今日，中國的併購控管體系仍相當難以預測。

例如，當美國私募基金黑石集團（Blackstone）試圖收購中國前幾大房地產公司 SOHO 中國時，中國國家市場監督管理總局並未及時批准這筆交易，導致黑石集團在 2021 年撤回了這項收購提案。儘管我們無法得知為何這項收購未過批准，但國家市場監督管理總局的不作為，預計會讓其他潛在外國買家看到黑石的失敗後，不再有意願收購。

在科技領域，未能順利通過中國的反壟斷審查與核准已導致許多重大交易幾乎談不攏或直接告吹，顯示中國有權對即便是在境外的科技投資施加限制。

中國監理機構未能如期核准高通收購荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP）的提案，審查期長達二十個月，一直到 2018 年交易時效到期仍未做出決定。

2021 年，美國晶片製造設備供應商應用材料也碰到相同的處境，因未能及時獲得中國監理機構的核准，而放棄了對日本國際電機的收購提案。

當時，中國的核准審查延遲了將近九個月，而在這段期間，日本、美國和歐洲的反壟斷機構皆核准了這項交易。從其他案例也可以看到，有些公司雖然最終獲得中國核准，但代價不菲。

2021 年 1 月，中國國家市場監督管理總局終於批准了思科收購美國光纖網路製造商 Acacia 的交易，這項交易從最初宣布以來已歷時十八個月。期間由於遲遲未能獲得中國核准，Acacia 一度要宣布終止收購協議。最終，思科以更高額的收購價完成了這筆交易。

儘管獲得中國反壟斷審查核准的難度可能會影響與中國沒什麼關聯的交易進展，但要是外國投資人有意收購中國公司，更嚴格的監理審查會讓他們望而卻步。

從這些例子可以看出，在美中科技戰的框架下，反壟斷法也漸漸成為一個有效的工具。

執行反壟斷審查讓中國政府更能掌握國內的關鍵科技資產，北京當局也能確保這些技術繼續為中國的科技發展效力，達成國家利益的終極目標。

即便不考慮上述難以預測的外資審查與反壟斷調查狀況，外國公司投資中國往往也會受限，正如第 2 章和第 4 章所述，不論是進入中國市場、還是要在中國市場穩定營運，相關條件都非常繁重。

Google 等美國科技公司早在近期衝突之前就已退出中國市場。而對於仍然留在中國市場的公司來說，它們的商業環境也變得更加艱難。例如，微軟旗下的LinkedIn 在 2021 年放棄了中國的專業人才社交網路服務，僅僅留下發布職缺的功能。

許多美國科技公司認為，要滿足中國政府的要求不僅成本過高，而且風險太大，因而選擇放棄中國市場；而另外一些公司如Apple，則選擇用巨大的妥協換取能在中國營運的機會。

無論怎麼說，要進入中國市場是有代價的，這點無庸置疑；而隨著美中科技戰所引發更嚴密監控的商業環境，這個代價正不斷攀升。

（本文摘自感電出版《數位帝國：全球科技監理之戰》，作者： 安努・布拉福德）