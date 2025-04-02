觀望美國對等關稅 台股漲18點作收

「長期投資」你一定會遭遇到的事就是回檔修正，甚至是股災！只要你是進行所謂的「長期持有」、長期投資狀態，除了上漲階段，那不可避免的就是會遇到下跌修正段！ 這很正常的，台股小循環每2~3年就會有一次，大循環則可能5~8年會有一次，機會時常會出現，就看人人如何準備跟把握！ 如果你想要長期投資存股，卻又不喜歡下跌段，那可能很抱歉，長期投資其實並不適合你！因為你只希望持有的股票一直漲，最好此生都不會跌，這樣的商品不符合世間所有，太難了！

2025-04-02 12:49