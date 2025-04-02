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台股上漲18點收21,298點 台積電收低2元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。 聯合報系資料照片
台股。 聯合報系資料照片

台股2日收盤上漲18.05點，終場以21,298.22點作收，成交量2,328.48億元；台積電（2330）收盤價942元，下跌2元，跌幅0.21%。

今日成交金額大且走高為：寶一（8222）、晟田（4541）、華城（1519）、擎亞（8096）、亞光（3019）、高技（5439）、南亞科（2408）、華星光（4979）及國巨（2327）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、漢翔（2634）、信立（4303）、波若威（3163）、台光電（2383）、聯詠（3034）、華碩（2357）、聯電（2303）及川湖（2059）。

第一金投顧表示，加權指數原本維持在240日均線附近，反彈無力後轉為修正，後續最差的強況恐將朝向2024年8月低點與20,000點整數關卡尋求支撐；不過，短線可以留意的是融資已陸續出現大幅減少現象，搭配外資台指期空單大舉回補，未平倉口數空單跌破3萬口，或有機會化危機當為轉機，清洗籌碼浮額後迎來一波反彈，但短線仍有對等關稅不確定。

展望台股後市，川普對等關稅方案將於4月2日宣布，靜待市場屆時反應之後，後續則是回歸美國總體基本面表現；本周五非農就業數據則相對重要，再來則是4月中開始包括台積電法說會展望，以及美股重點科技股財報陸續開跑，能否化解投資人的疑慮。

台積電 台股

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