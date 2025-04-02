股市遇回檔是必然！「台股2-3年小修正、5-8年大回測」：討厭下跌不適合長期投資

「長期投資」你一定會遭遇到的事就是回檔修正，甚至是股災！只要你是進行所謂的「長期持有」、長期投資狀態，除了上漲階段，那不可避免的就是會遇到下跌修正段。

這很正常的，台股小循環每2~3年就會有一次，大循環則可能5~8年會有一次，機會時常會出現，就看人人如何準備跟把握。

如果你想要長期投資存股，卻又不喜歡下跌段，那可能很抱歉，長期投資其實並不適合你。

因為你只希望持有的股票一直漲，最好此生都不會跌，這樣的商品不符合世間所有，太難了。

而如果你踏錯步伐，也會很痛苦！這就像悟天在2008年金融海嘯時的操作，基本上就是慘賣在最低點，也很痛苦。

現在是最慘嗎？當然不是，如果股市持續修正，那新聞面、消息面、甚至業績指標都會撲天蓋地的讓你知道什麼叫做先賣贏一半，現在...孫太還沒看到這樣。

但一定會到最慘嗎？說真的我也不知道。

那怎麼樣的操作思維才比較符合人性？不，應該說不符合人性。

簡單來說，你這幾天的內心想法是什麼，基本上就已經告訴你自己答案了。

如果你現在正後悔著當初在高檔時應該先出脫一些的，那代表著你正面臨著獲利縮水而不知所措。

如果你現在正扼腕著看著下跌卻無籌碼加碼的，那代表你當初放入過多的資金於目前的投資上，甚至一度希望他只能上漲。

如果你認為機會又來了，那代表你之前已經做了某些準備。

人性就是在好時總覺得應該會更好、時總覺得會更差。也因為如此，股價並非一個很好的效率市場，價格才會有波動產生！

但若能懂得人性，就比較容易做出反市場操作的行為，而這個行為，往往跟大多數人所想的...又不太相同。

再提醒一次：粉絲們別看今天孫太買進了就一窩蜂的搶進喔，你跟我的資金規劃也許有截然不同的步調，請您依據自己規劃的步調慢慢前行即可！目前孫太的持股還是有機會年領息200萬以上，且現金只動用了不到1/20...所以我才會說慢慢買，沒買完也沒關係。

最後，謹記你是存股長期投資，就算今天大跌許多，一天的漲跌也都不會影響到讓你財富自由或是財富盡流...你需要的是完整縝密的規劃，並且「紀律執行」。

◎本文內容已獲孫悟天存股-孫太授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。