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工業電腦機器人概念股 新漢、研揚、宸曜大漲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦（IPC）廠機器人概念股2日股價勁揚，新漢（8234）、宸曜（6922）及研揚（6579）盤中漲幅皆逾4%以上，研揚總經理林建宏先前指出，今年人工智慧的最大亮點就是開始放量，「我們等了兩三年，終於逐漸開花結果」。其中，研揚在機器人領域耕耘已久，目前已出貨機器人專案超過40個，應用領域涵蓋人型機器人、工業機器人等。

林建宏表示，研揚在機器人領域耕耘已久，客戶群產品包含工業機器人、人型機器人、自主移動機器人（AMR）等。研揚目前已出貨機器人專案超過40個，包含大陸人型機器人公司、當地最大AMR企業及全球前三大機械手臂工廠都是研揚客戶，最近在洽談的專案則是如何在汽車展示間導入人形機器人。

此外，研揚邊緣人工智慧（Edge AI）產品出貨也開始放量，研揚陸續導入零售、製造、農業、智慧城市、醫療、軍事等領域。除了協助美國前兩大零售業者打造無人結帳系統外，也為台積電（2330）抓取晶圓的機械手臂貢獻控制器。

新漢日前在輝達GTC上發表全球首款搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組的Dual EtherCAT AI機器人控制器，內建新漢自主開發的即時作業系統，支援雙重EtherCAT Master架構，實現高精準度實時運動控制，提升機器人應用效能。

新漢旗下專注在泛用運動控制與機器人控制產品開發的子公司創博，投入智慧機械領域逾12年，致力在開放式架構下打造各類機器人模組化應用，近期在生成式AI以及邊緣運算技術累進的助力下，各類機器人控制需求浮現，當中針對功能性安全認證的相關產品詢問度明顯增加。

宸曜日前參加GTC大會，展出最新世代的強固型邊緣AI運算平台，以AMR、機器人應用技術最為吸睛，包括用於無人叉車AMR的防水AI觸控電腦，以及可提升機器人應用效能的堅固型邊緣AI電腦等。

其中，宸曜展出通過NVQual認證的堅固型邊緣AI電腦，可提升機器人應用效能，可大幅提升進階影像應用的效能。

AI 工業機器人 研揚

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