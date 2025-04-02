被動元件股不怕川普關稅？ 台幣重貶 國巨領軍大漲

清明連假前夕加上美國總統川普即將宣布關稅生效，台股2日盤中震盪小跌，但被動元件族群仍湧入資金，龍頭國巨（2327）、凱美（2375）盤中大漲逾6%，金山電（8042）漲幅逾4%，華新科（2492）上漲逾3%。台幣近日貶至逾九年新低，2日開盤仍以33.23元貶值開盤，被動元件股可望受惠日圓升值、新台幣貶值效益。

新台幣表現疲弱，熱錢在清明連假前夕持續匯出，1日新台幣終場貶值1.4分，收在33.196元，連兩貶且為逾九年最低，2日仍續貶，以33.23元開盤，貶3.4分。然而日圓相對走升，周二日圓兌美元升值 0.4%，至 149.41日圓。

新台幣貶值對以出口為主的企業來說，將使商品在國際市場上相對便宜、更具有競爭力，有望帶來更多訂單和匯兌收益。台灣被動元件雙雄國巨、華新科比全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所會更具備出口及匯兌優勢。

AI浪潮帶旺被動元件產業，村田社長中島規巨在2月時預告，村田訂單出貨比（B／B值）已回到代表景氣擴張的1以上，預估2024財會年度（2024年4月至2025年3月）合併純益將大增30%，是近三年來首度呈現增長態勢。並估2025財會年度為止，AI伺服器相關應用帶動的MLCC需求將成長一倍以上。

被動元件產業歷經長達至少三年半的供需調整，如今村田釋出產業復甦的訊號。國巨董事長陳泰銘先前指出，從客戶端的出貨比重來推算，AI相關應用占國巨營收比重約5%上下，而且所有輝達供應商都是國巨客戶。

法人表示，國巨掌握所有AI需要的被動元件產品線，營收、獲利有機會隨著AI應用出貨激增，呈現逐季成長走勢。

國巨2月營收97.53億元，月減4.84%，年增15.27%，累計前二月營收200.02億元，年增8.23%。去年全年每股純益38.13元。