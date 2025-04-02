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對台軍演趨常態？軍工霸榜人氣前四大 寶一最夯

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

川普關稅即將宣布並上路，加上清明變盤隱憂，台股2日早盤縱有台積電（2330）、鴻海（2317）撐盤，仍陷入震盪；而昨日挾軍演題材猛攻的軍工族群交投持續火熱，成交量包辦排行前四大，惟股價也難逃震盪。

早盤寶一（8222）觸及漲停58.9元、改寫2023年7月中以來新高；晟田（4541）也一度亮出紅燈、攀上58.6元，帶動精剛（1584）、漢翔（2634）隨之揚升。但大盤5日線反壓沉重、指數陷入震盪，軍工多頭也受到牽制；其中，漢翔撐不到15分鐘即翻黑、盤中跌約3%，影響精剛也頻頻走低，寶一、晟田漲幅亦大幅縮減。

但以成交量觀察，軍工人氣仍不墜。其中，寶一不到11:00已衝出9萬張大量、穩居台股人氣王，漢翔、晟田、精鋼也分別以約8萬、7萬、5萬張大量，分列2~4名。

法人指出，未來持續看好軍工發展，關注軍用無人機產業。因為台灣國防預算將提高到GDP 3%以上，軍用商規無人機標案會先行釋出，後續商機值得關注。

中國解放軍東部戰區1日宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」，提升封鎖台海能力。對此，白宮和國務院先後表示，美國反對任何單方面企圖用武力或強迫的方式來改變現狀。

台灣總統府發言人郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。

而相較去年10月聯合利劍2024B演習科目包含「要港要域封控」，這次軍演科目轉向「要域要道封控」。中國軍事專家張軍社指出，台灣重要航道包括巴士海峽等，要域有基隆、高雄、花蓮港，解放軍演練封控台獨分子在戰時逃跑和獲取外部軍援通道。至於這次演習未有「聯合利劍」等代號，中方專家分析，這顯示對台演練已趨向常態。

漢翔

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