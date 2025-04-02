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題材股雀躍 台股盤中震盪小漲

中央社／ 台北2日電

美國將實施對等關稅，台股今天觀望氣氛濃厚，指數小幅開高後震盪，維持小漲格局，台積電盤中小漲3元，至947元，隨後於平盤上下震盪，鴻海小漲、聯發科下挫，各擁題材的部分軍工股、重電族群、半導體設備廠、造紙股等走揚。

美國總統川普（Donald Trump）預計於美東時間2日宣布新一輪關稅措施，市場交易冷清、觀望氛圍濃厚，美股4大指數多收高，道瓊工業指數獨憔悴。

台股今天小幅開高，早盤一度上漲約110點，至21390點，但隨後震盪，盤中維持小漲格局。

至10時40分左右，台股加權指數上漲45.8點，至21325.97點，電子股漲0.25%、金融股漲0.59%。代表中小型股票的櫃買指數漲0.17%。

觀察權值股走勢，台積電早盤漲8元，最高至952元，但隨後漲勢收斂，盤中小漲3元，至947元，隨後於平盤上下震盪，鴻海小漲、聯發科下挫，廣達平盤附近震盪。

盤面焦點方面，題材股今天表現雀躍，部分軍工股如寶一等續強，重電族群華城、士電等相對搶眼，半導體設備廠牧德、迅得強漲。受惠漲價題材，造紙股如士紙、華紙等走揚。

台積電 台股

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