台積電赴美設廠 重電股受惠 亞力盤中大漲逾7%

台積電（2330）3月初宣布對美國加碼投資1,000億美元，總投資金額達1,650億美元，未來將需更多重電設備，而目前AI熱潮使台積電生產的晶片供不應求，亞力（1514）「模塑型變壓器」受青睞，躍登晶圓龍頭廠重電設備最大供應商之一。亞力2日盤中大漲逾7%，在重電族群中表現最為強勢，士電（1503）、中興電（1513）漲幅2~3%。

台積電承諾除了原本規劃的三座晶圓廠之外，增加的1,000億美元將用來再興建三座晶圓廠，外加兩座先進封裝廠，並設立研發中心。

美國擴廠帶動重電需求，亞力指出，「模塑型配電變壓器」相較於油浸式變壓器更安全、維護更方便，頗受半導體客戶青睞。模塑型變壓器屬於乾式變壓器，所以相對安全，且維護方便，加上公司擁有核心技術，重電設備的高品質讓半導體客戶買單。

亞力表示，目前在手訂單100億至110億元，能見度三年，其中出貨給半導體相關訂單占比約二成，明年在切入高壓產品的利基下，有望提高到三成以上。

亞力今日股價盤中大漲逾7%，一舉站上季線，走勢明顯強於其他重電股。中興電則繼續反彈上攻，盤中漲幅逾2%。

除了亞力攻半導體重電設備，中興電主力產品GIS也有望打進半導體晶圓廠供應鏈，最快三年後開始貢獻營收。中興電指出，首站布局以日本為主，並計劃切入當地的電能市場，相關作業進行中，美國市場則是半導體晶圓大廠赴美擴大投資，而中興電GIS產品是可以跨入半導體公司，有機會隨著半導體廠出貨至海外。