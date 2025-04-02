台股開盤上漲33點 台積電開漲5元

台股2日開盤指數上漲33.60點，開盤指數為21,313.77點。台積電（2330）開盤價949元，上漲5元。

群益投顧表示，短線對等關稅上路前後，（美股）開始有買盤嘗試營造利空出盡企圖vs川普政府的關稅壁壘，恐非短期、甚至更深層的影響。今日盤勢估追隨美股反彈，惟結構仍呈多空衝突下，估盤面（選股方向）資金避險需求氛圍仍偏高。清明連假將屆，短線具備風險趨避概念的強勢族群個股，估相對有操作空間。跌深、評價相對偏低大型電子股，逢急跌承接、短線應對。

操作題材可留意：

1.風險趨避概念─關稅議題對應的環境多空交錯，買盤入市意願估仍將謹慎。阿里巴巴聯合創辦人與大型投行高盛陸續示警AI產業供需疑慮，產業大環境前景修正，將移轉至過往如長榮鋼（2211）等過往穩定（高）獲利股，以及具備風險趨避概念（如生技、軍工）股等，短線相對受資金青睞。

2.跌深與評價相對偏低大型電子股─預估階段跌深與評價相對具吸引力的大型電子股，短線的利潤/風險比將較具吸引力，因為過去挾題材想像空間而波段大漲的泛AI概念題材股，仍將持續面臨(Ai前景)生變下資金抽離壓力，進而拉高短期資金轉進具實質獲利的相關概念大型電子股誘因。

周二（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,989.96點，下11.8跌點、跌幅0.03%；S&P500指數上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.87%；費半指數上漲0.28%。台積電ADR漲1.59%，較台北交易溢價18.7%。

三大法人周二集中市場合計賣超28.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超43.2億元，投信買超53.9億元，自營商（自行買賣）賣超13.2億元，自營商（避險）賣超25.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少717口至406口，其中，外資淨空單增加72口至29,385口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,547口至6,732口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在21,500點，週賣權最大OI落在19,700點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.66上升至0.8。VIX指數上升2.67至24.15。外資台指期買權淨金額0.43億元 ; 賣權淨金額5.41億元。整體選擇權籌碼面中性。