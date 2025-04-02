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美股多收高 投顧：靜待對等關稅細節

中央社／ 台北2日電

美國總統川普宣布對等關稅前夕，美股4大指數多收高，輝達、台積電ADR（美國存託憑證）上揚，台股1日強勁反彈大漲584.27點，收21280.17點，投顧指出，關稅將牽動全球股市走勢，靜待相關細節出爐。

美國總統川普（Donald Trump）預計於美東時間2日宣布新一輪關稅措施，市場交易冷清、觀望氛圍濃厚，美股4大指數多收高，道瓊工業指數獨憔悴。

道瓊工業指數小跌11.8.點或0.03%，標普500指數揚升21.22點或0.38%；那斯達克指數漲150.6點或0.87%，費城半導體指數漲12.03點或0.28%。

輝達股價漲1.63%，收在110.15美元，台積電ADR（美國存託憑證）上揚1.58%，收168.62美元。

台股1日強勁反彈大漲584.27點，收21280.17點，創今年來單日第2大漲點，也躋身歷史第10大漲點。

台股1日成交值萎縮至2715.81億元，三大法人僅投信買超，合計賣超28.39億元，其中外資賣超43.22億元，連5個交易日賣超台股，投信則是連8買。

美國總統川普預計2日宣布一系列關稅措施，貿易夥伴為此繃緊神經之際，川普承諾會以「非常友善」的方式應對他所謂的不公平貿易失衡狀況。批評人士警告，這項策略可能引發中國、加拿大和歐洲聯盟（EU）等主要貿易夥伴展開報復的連鎖反應，因此有點燃全球貿易戰的風險。

投顧業者分析，台股最大不確定性來自川普對等關稅政策內容未明朗，靜待相關細節出爐，關稅因素將牽動全球股市走勢，台股最終還是要看美股反應。

台股 美國 關稅

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