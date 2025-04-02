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台股報復性反彈 AI股喊衝 法人：短線仍有向上空間

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股短線重挫千餘點後，昨（1）日迎報復性跌深反彈，在權王台積電（2330）及鴻海（2317）、聯發科（2454）等AI股領軍下，指數開高收高，終場大漲584點，為今年來單日第二大漲點，收21,280點。展望後市，投顧法人預期，短線行情仍有盤堅向上空間，甚至不排除挑戰月線。

美國對等關稅宣布在即，三大法人昨天進出動作轉小，昨日共計賣超台股29.5億元。其中外資賣超43.8億元，連五賣、累計賣超1,148億元；投信買超53.4億元，連八買、累計買超346億元；自營商賣超39.1億元，連四賣、累計賣超479億元。八大公股行庫則逢反彈調節10.5億元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股籠罩在美國總統川普關稅政策等陰霾，周一急挫906點，短線四個交易日內合計暴跌1,577點。隨指數跌深，市場浮額漸趨沉澱，加上外資換股操作，多單火力集中在台積電、聯電、陽明等權值股，加上壽險金控、市場主力群等各路買盤進場共襄盛舉，推升指數昨日勁揚2.8%，為主要亞股反彈幅度最大，上漲點數584點，為今年第二大單日漲點，僅次於1月6日的639點，但因川普關稅未定，買盤仍不敢大手筆進場，成交量萎縮至2,769億元。

昨日19大類股滿堂紅，其中電子、玻陶、塑膠等均漲逾3%；族群中，則以軍工、半導體、光電、運動休閒等較強；整體集中市場上漲家數高達896家，下跌僅95家；千金股漲多跌少，以健策漲5.5%最強勢、入列千金股，檔數增至13檔。

展望台股後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑等看法，本波跌深反彈行情能否延續，主要還是要觀察川普對等關稅內容而定，但大體來看，指數短線續彈機率仍高。

若對等關稅稅率為20%，應在市場預期範圍，則技術性反彈可望延續，指數有機會上探21,855點；若低於20%，反彈格局再擴大，指數有機會上探月線22,100點；但若稅率大於20%，預期行情在短線跌深反彈後，可能重回向下修正軌道。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生認為，對等關稅對後市影響還需時間驗證，因此在波段行情中，操作需回歸基本面，跌深的晶圓代工、組裝、散熱等AI股，產業復甦或持續回溫的記憶體、網通、工業電腦，與高現金殖利率股，都是可留意標的。

短線 關稅

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