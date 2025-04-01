就市論勢／跌深AI概念股 聚焦

盤勢分析

加權指數昨（1）日上漲584點，收在21,280點，成交量約2,782億元。近期台股受美股波動影響，呈現明顯下跌趨勢，其中AI相關半導體類股跌幅尤為顯著。然指數在接近年線位置時出現止跌跡象，進入整理階段。市場關注昨加權指數大漲，顯示市場情緒自過度恐慌中逐漸回穩。

近期關稅等不確定因素引發投資者恐慌性拋售，形成「多殺多」局面。然而，歷史經驗顯示，當市場悲觀情緒宣洩完畢，融資斷頭賣壓釋放後，股市往往迎來反彈。當前許多績優股評價已跌至五年平均本益比之下，若今年經濟成長率維持3%以上，則評價修正顯得過度。建議適度持有營運成長穩健績優股，靜待行情反轉。

投資建議

股市經歷較大幅度下跌，個股評價普遍修正，這為長期投資者提供逢低布局良機。選擇營運穩健、基本面良好績優股，長期持有有機會獲取較佳投資報酬。

美國OpenAI最新圖像生成技術引爆全球關注，AI應用迅速普及，但相關個股股價卻跌至新低。鑒於AI應用長期發展潛力，逢低布局或能獲取長期回報。

本周市場聚焦川普政府對等關稅政策。關稅議題塵埃落定或能消除市場不確定性，促使投資者重拾信心。建議投資者提前做好選股準備，等待市場回升時布局。

此外，4月時的公司股利配發狀況也為存股族提供良好進場時機。在選股策略上，科技股聚焦股價跌深AI概念股，消費性電子看好顯卡、電子紙、Switch2、工業電腦及網通等產業。