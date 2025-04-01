就市論勢／跌深AI概念股 聚焦

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

加權指數昨（1）日上漲584點，收在21,280點，成交量約2,782億元。近期台股受美股波動影響，呈現明顯下跌趨勢，其中AI相關半導體類股跌幅尤為顯著。然指數在接近年線位置時出現止跌跡象，進入整理階段。市場關注昨加權指數大漲，顯示市場情緒自過度恐慌中逐漸回穩。

近期關稅等不確定因素引發投資者恐慌性拋售，形成「多殺多」局面。然而，歷史經驗顯示，當市場悲觀情緒宣洩完畢，融資斷頭賣壓釋放後，股市往往迎來反彈。當前許多績優股評價已跌至五年平均本益比之下，若今年經濟成長率維持3%以上，則評價修正顯得過度。建議適度持有營運成長穩健績優股，靜待行情反轉。

投資建議

股市經歷較大幅度下跌，個股評價普遍修正，這為長期投資者提供逢低布局良機。選擇營運穩健、基本面良好績優股，長期持有有機會獲取較佳投資報酬。

美國OpenAI最新圖像生成技術引爆全球關注，AI應用迅速普及，但相關個股股價卻跌至新低。鑒於AI應用長期發展潛力，逢低布局或能獲取長期回報。

本周市場聚焦川普政府對等關稅政策。關稅議題塵埃落定或能消除市場不確定性，促使投資者重拾信心。建議投資者提前做好選股準備，等待市場回升時布局。

此外，4月時的公司股利配發狀況也為存股族提供良好進場時機。在選股策略上，科技股聚焦股價跌深AI概念股，消費性電子看好顯卡、電子紙、Switch2、工業電腦及網通等產業。

AI 布局

延伸閱讀

崩盤時存股族更該買而非是賣家！阿愷三點檢視：最怕自己崩盤

赤裸裸在公眾面前上演權力鬥爭 矽谷最知名新創公司執行長被趕下台

市值型「逢低布局」00922成交量緊追0050！達人：擔心買貴就採定期定額

OpenAI完成400億美元融資 估值達3,000億美元、拚年底轉型營利機構

相關新聞

台股報復性反彈 AI股喊衝 法人：短線仍有向上空間

台股短線重挫千餘點後，昨（1）日迎報復性跌深反彈，在權王台積電及鴻海、聯發科等AI股領軍下，指數開高收高，終場大漲584...

就市論勢／跌深AI概念股 聚焦

加權指數昨（1）日上漲584點，收在21,280點，成交量約2,782億元。近期台股受美股波動影響，呈現明顯下跌趨勢，其中AI相關半導體類股跌幅尤為顯著。然指數在接近年線位置時出現止跌跡象，進入整理階段。市場關注昨加權指數大漲，顯示市場情緒自過度恐慌中逐漸回穩。

高盛 點將散熱三雄

AI產業持續發展，伺服器散熱需求不斷攀高，液冷散熱將會有強勁增長，高盛證券最新報告中指出，台灣散熱廠有望隨液冷散熱占比提...

題材加持股 有望續航

台股昨（1）日隨外資賣壓縮減，出現跌深反彈走勢，盤面題材股各自發揮，聯電（2303）、正新等強勢表態，收復前一日失土，並...

證交所：上市公司去年獲利成長38.33% 基本面穩健

臺灣證券交易所指出，統計全體上市公司去年營收41.79兆元，年增13.32%，稅前純益4.89兆元，年增38.33%，無...

投資人注意了！這兩家上市櫃公司清明節後停止買賣

臺灣證券交易所、櫃買中心公布上市櫃公司2024年財務報告形式審閱處置結果，共有四家上市櫃公司的投資人要注意了，老牌食品大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。