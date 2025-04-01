題材加持股 有望續航

台股昨（1）日隨外資賣壓縮減，出現跌深反彈走勢，盤面題材股各自發揮，聯電（2303）、正新等強勢表態，收復前一日失土，並獲法人買盤挹注，專家預期短多仍有續航力道，但建議搶反彈量力而為，嚴控停利停損。

美國對等關稅公布在即，美股四大指數漲跌互見，科技股相對疲弱，但台股受惠融資單日大幅減肥、籌碼獲得換手，加上外資賣壓縮減，昨日開高走高，收在當日相對高點，並收復21,000點整數關卡。

盤面上漲家數高達九成，其中以法人近五日買超逾1,000張，且本周逆勢上揚的強勢表態個股來看，寶一、帆宣、世界、東和鋼鐵、復盛應用、美律、陽明、凌群、正新、聯電、新光金、長榮等，單日漲幅在2.7%至9.8%不等，已將前一日下跌失土收復。

聯電傳出正與另一家成熟製程為主的晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）洽談合併事宜，以因應全球地緣政治變化日益緊張，外資昨日回補6,722張，加上高股息ETF持續加碼，股價漲2.9%收45.95元，帶量克服上檔均線反壓，帶動世界同步強彈。貨櫃航運今年運價上漲不易，但高股息殖利率題材仍是關注點。