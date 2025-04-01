AI產業持續發展，伺服器散熱需求不斷攀高，液冷散熱將會有強勁增長，高盛證券最新報告中指出，台灣散熱廠有望隨液冷散熱占比提高，繳出亮眼表現，台達電（2308）、雙鴻、奇鋐皆給予「買進」評等。

高盛給予台達電目標價550元，高盛預期，台達電2025年第1季營收將實現強勁年增長，季增可能持平或略有成長，表現優於預期，主要受惠AI伺服器電源產品出貨趨於穩定，以及液冷解決方案營收的強勁增長，根據估算液冷解決方案將從去年第4季占整體營收不到1%，提升至2025年第1季約5%至6%以上。

長遠來看，高盛表示，隨AI伺服器、資料中心系統電力需求增加，其業務將持續成長。此外，公司也看好在更多資料中心業務中推動綑綁式銷售機會，例如備援電池（BBU）、超級電容器，甚至未來可能推出的電源機櫃。

針對DC/DC轉換器業務，高盛說，台達電最大客戶已將設計從模組化方案轉為離散式解決方案；不過，大多數雲端服務提供商（CSP）與OEM客戶仍偏好模組化設計，儘管成本較高，但具有更佳電源效率。

雙鴻、奇鋐部分，高盛分別給出894元、772元目標價，高盛指出，雙鴻隨下一代機架級AI伺服器加速導入，以及液冷滲透率提升，液冷解決方案將成為2025年營收成長主要動能，且隨液冷相關毛利率持續優化，將改善整年毛利表現。

奇鋐主要受惠液冷滲透率持續提升，隨每個AI伺服器機架運算密度增加，以及液冷零組件與配置擴大，同時透過多元產能布局，提供客戶在生產據點選擇上的彈性。