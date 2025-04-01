投資人注意了！這兩家上市櫃公司清明節後停止買賣

臺灣證券交易所、櫃買中心公布上市櫃公司2024年財務報告形式審閱處置結果，共有四家上市櫃公司的投資人要注意了，老牌食品大廠上市公司福懋油（1225）、上櫃公司樺晟（3202）等兩家公司自4月7日起停止買賣，等於在清明節前只剩一個交易日，中福（1435）變更交易方式（打入全額交割股），虹光（2380）繼變更交易方法後再採行分盤集合競價交易。

證交所形式審閱上市公司2024年度財務報告，1日晚間公告自4月7日起的執行處置措施。其中，福懋油脂未依法令期限公告申報113年度財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，其上市有價證券停止在集中交易市場買賣；

中福最近期公告申報之財務報告經會計師出具保留意見之查核報告，列為變更交易方法。虹光精密已列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式，後查虹光最近期公告申報的財務報告顯示淨值仍低於股本十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

另外，證交所前已另行公告同泰（3321）自3月3日起，台揚（2314）及麗嬰房（2911）自3月18日起，誠研（3494）自3月31日起提前執行處置措施。

櫃買中心也同步進行上櫃公司財報形式審閱，樺晟未依規定期限公告申報2024年度財務報告，故停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

不過，櫃買市場也傳出好消息，中茂（5205）、正能量智能（5348）、創業家（8477）恢復普通交割方式交易，因淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。