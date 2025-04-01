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2024財報出爐 這三檔上市股票有事了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司2024年度財務報告相關處置如后，證交所並已公告自2025年4月7日起執行處置措施：福懋油（1225）停止買賣、中福（1435）遭變更交易方法、虹光（2380）遭變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

1、停止買賣：

福懋油脂未依法令期限公告申報2024年度財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，其上市有價證券停止在集中交易市場買賣。

2、列為變更交易方法：

中福國際司最近期公告申報財務報告經會計師出具保留意見的查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定情事，其上市有價證券列為變更交易方法。

3、併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式：虹光精密前因有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示淨值仍低於財務報告所列示股本十分之三，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有同細則第49條第1項第1款、第3款及49條之2第1項第4款情事，其上市有價證券併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

另證交所前已另行公告同泰（3321）自2025年3月3日起，台揚（2314）及麗嬰房（2911）自2025年3月18日起，暨誠研（3494）自2025年3月31日起提前執行處置措施。

證交所 麗嬰房

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