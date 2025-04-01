全球主要股市近月震盪 印度、巴西基金逆勢走揚

川普關稅加上經濟數據錯綜，全球主要股市表現震盪。不過，觀察近一個月海外股票型基金表現，其中印度、巴西基金逆勢走揚。法人表示，印度基本面與企業獲利有撐、資金動能有望轉佳，受到關稅政策影響料有限，中長期投資前景可期。

值得留意的是，先前表現承壓的印度股市，近一個月反倒勁揚5.7%，Sensex指數重回77,000點關卡，連帶相關印度股票基金表現也同步回神。

根據CMoney統計至3月28日，其中包括：群益印度中小（00643）、群益印巴雙星、野村雙印傘型基金之印度潛力、元大印度、台新印度、群益大印度、瀚亞印度基金，績效皆達5%以上，優於台股大盤（-6.2%），表現亮眼。此外，野村巴西、瀚亞巴西基金也有分別達7.4%、5.9%的績效表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度指數較其他市場先行下跌，本益比回到合理區間，雖然近一月川普新政干擾全球走勢，但印度受惠於不利因素正在逐步消化，使股市走勢展現韌性逆勢上漲；印度儲備銀行開始降息，基本面最差情況已過，靜待關稅恐懼落地，外資應會回補印度股市，上漲動能有望優於其他亞洲股市。