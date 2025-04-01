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00923三進三出 新增川湖等強勢股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司1日公告群益台ESG低碳50（00923）所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自4月1日交易結束後生效（亦即4月2日起生效）。

臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，成分股為每季調整，本季度50檔成分股中新增及刪除3檔，新增成分股有儒鴻（1476）、華城（1519）、川湖（2059）；刪除貿聯-KY（3665）、旭隼（6409）、寶成（9904）。在新增成分股部分，川湖今年以來逆勢上漲，截至4月1日，漲幅達到7.4%，表現亮眼。

群益台ESG低碳50規模180.33億元，在市價（含息）表現上，近一周下跌4.12%、近一月下跌6.85%、近一季下跌5.89%、近半年下跌1.09%、近一年上漲9.35%。

群益投信指出，台股方面，在全球經濟仍大致持穩，AI發展趨勢不變，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，台股市值型ETF的確是投資人可多加善用來參與行情的管道，值得留意的是，除了AI科技題材持續火熱，今年也是台灣碳費上路元年，未來重視低碳管理的企業料更具投資吸引力，因此低碳市值型ETF又更值留意。

ESG 台股

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