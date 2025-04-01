價值投資機會來了？證交所：113年上市公司獲利成長38％

證交所統計全體上市公司113年營收達41兆7963億元，再創新高，較112年成長4兆9141億元，增幅13.32％，獲利成長則更為驚人，113年稅前淨利4兆8932億元，較112年成長1兆3558億元，增幅達38.33％。

證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（含創新板公司）113年度財務報告分別計950家（不含福懋油1家未申報）及88家，已於114年3月31日完成公告申報，上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，在國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利的上市公司計854家，約占82%，另較去年同期成長者計681家，約占66%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩；金融保險業受惠金融市場行情，帶動投資、手續費及其他淨收益增加。另外，航運業因紅海危機推升運價，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。

獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及鋼鐵工業。證交所指出，塑膠工業受大陸產能大幅擴張致供給過剩及轉投資收益衰退，獲利銳減；油電燃氣業則因原油價格疲軟，致本期獲利衰退；鋼鐵工業受終端需求疲弱及產能過剩的影響，獲利衰退。