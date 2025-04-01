上市公司2024年營收成長13.32%、獲利成長38.33% 基本面穩健

臺灣證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司（含創新板公司）2024年財務報告分別計950家（不含福懋油（1225）1家未申報）及88家，已於2025年3月31日完成公告申報。經統計前開全體上市公司2024年營業收入41兆7,963億元，較2023年度成長4兆9,141億元，增幅13.32%；2024年稅前淨利4兆8,932億元，較2023年度成長1兆3,558億元，增幅38.33%。我國上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利的上市公司計854家，約占82%，另較去年同期成長者計681家，約占66%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。而金融保險業受惠金融市場行情，帶動投資、手續費及其他淨收益增加。另航運業因紅海危機推升運價，掌握運價上漲先機，靈活調度運力，展現卓越的增長韌性。

獲利衰退產業主要為塑膠工業、油電燃氣業及鋼鐵工業。塑膠工業受大陸產能大幅擴張致供給過剩及轉投資收益衰退，獲利銳減。油電燃氣業則因原油價格疲軟，致本期獲利衰退。鋼鐵工業受終端需求疲弱及產能過剩的影響，致獲利衰退。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中，財務報告可至公開資訊觀測站「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料；另公開資訊觀測站「投資專區」中的「財務重點專區」（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t123sb06_q1），將公開資訊觀測站所揭露資訊依9項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，臺灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。