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00937B 4月21日除息 配發0.08元、預估年化配息率6.02%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益投信官網最新配息公告顯示，群益ESG投等債20+（00937B）預估每股配發金額為0.08元，若以4月1日收盤價15.95元來估算，預估年化配息率約6.02%。本次除息日為4月21日，想參與00937B本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月16日。

法人表示，川普2.0正式上線、關稅政策流彈四射，主要股市走勢震盪。避險情緒增溫，促使資金轉向債市尋求避風，債券ETF買氣也延續。到3月底，今年來債券ETF規模增加逾千億元。

00937B在2023年11月成立，投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，今年在市況震盪下，規模與受益人數雙雙增長，目前00937B受益人數突破32.5萬人，是台灣受益人數最多的投等債ETF，最新規模來到2,650億元，是投等債ETF第一名、債券ETF第二名、所有ETF第六名。

群益投信指出，ESG長天期BBB級債信用品質無虞，現階段殖利率具備吸引力，且未來亦不排除有降息機會，長天期債仍可望受惠程度較高，可滿足投資人兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下潛在資本利得等多重投資需求。

法人表示，川普關稅政策搖擺不定，加劇市場對於經濟前景的擔憂，連帶影響美國聯準會（Fed）降息步調。因此，收益能力與資產品質並重，為現階段在固定收益資產配置上的主要訴求。

ETF 債券ETF

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