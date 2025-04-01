00937B年化配息率逾6% 4月21日除息

根據群益投信官網最新配息公告內容顯示，群益ESG投等債20+（00937B）預估每股配發金額為0.08元，若以4月1日收盤價15.95元來估算，預估單月配息殖利率0.5%、年化配息率約6.01%。除息日為4月21日，想參與00937B本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月16日。

財富管理專家表示，今年來在川普2.0正式上線、關稅政策流彈四射的影響下，主要股市因而走勢震盪，隨避險情緒增溫，也促使資金轉向債券市場尋求避風，債券ETF買氣亦延續。

截至3月底止，今年來規模增加逾千億元，其中，群益ESG投等債20+因投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行長天期BBB級公司債，可說是兼具資產品質與收益優勢，上市以來持續受市場青睞，今年在市況震盪下，規模與受益人數皆呈現增長，目前群益ESG投等債20+受益人數突破32.5萬人，是台灣受益人數最多的投等債ETF，可見其產品設計符合投資人需求。

專家進一步指出，在川普關稅政策搖擺不定之下，也加劇市場對於經濟前景的擔憂，連帶影響聯準會降息步調，因此，收益能力與資產品質並重為現階段在固定收益資產配置上的主要訴求，其中，ESG長天期BBB級債因信用品質無虞，現階段殖利率具備吸引力，且未來亦不排除有降息機會，長天期債仍可望有較高的受惠程度，可做為投資人兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇，投資人也不妨透過群益ESG投等債20+這類相關ETF來參與。