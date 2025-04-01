台股今刷歷史第10大漲點 土洋同步加碼晶圓雙雄
台股今天強勁反彈大漲584.27點，收21280.17點，創今年來單日第2大漲點，也躋身歷史第10大漲點。外資今天小賣台股新台幣43.22億元，今年來累計賣超達6865億元；外資今天與投信同步敲進聯電、台積電與鴻海。
台股今天成交值萎縮至2715.81億元，三大法人僅投信買超，合計賣超28.39億元，其中外資賣超43.22億元，連5個交易日賣超台股，投信則是連8買。
在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少717口，其中，外資淨空單增加72口為2萬9385口。
根據統計，外資今年以來累計賣超台股達6865億元；投信從3月迄今僅1個交易日賣超台股，累計買超台股達1045億元。
觀察外資今天買賣超動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超個股超過萬張者包括新光金、復華富時不動產ETF、仁寶、元大美債20正2 ETF、復華台灣科技優息ETF。外資今天調節元大台灣50反1 ETF約1.37萬張，也是今天外資唯一賣超逾萬張的股票。
外資今天加碼聯電6722張，也敲進台積電2249張，均終結連4賣；外資今天小買鴻海852張。
投信今天也敲進聯電9422張，加碼台積電1208張，小買鴻海532張。
華南投顧董事長儲祥生分析，美國總統川普對等關稅政策內容未明朗，關稅因素牽動全球股市走勢，台股最終還是要看美股反應。
觀察關稅議題，儲祥生指出，美國關稅政策是否包含台灣半導體產業、或是延伸至其他肉品、乳製品、汽車等品項，牽動產業動向；此外，美國是否對東南亞等國課徵對等關稅，也攸關台商在當地及其他海外布局。
儲祥生表示，川普關稅不確定性，的確影響台股今年以來波動震盪。2024年台股大漲，主要受惠人工智慧（AI）題材帶動晶圓代工、CoWoS先進封裝、AI伺服器等供應鏈股價強勢表態，台股去年7月也與美股費城半導體和日股同步攀上高峰；不過近期市場對AI產業需求產生疑慮，也使得供應鏈向下修正。
展望台股後市，儲祥生指出，邊緣AI（Edge AI）應用可期，持續帶動AI晶片需求，台積電可受惠終端AI產品對高階AI晶片拉貨；而2奈米先進製程在高雄落地，也有助穩定市場信心，後續觀察外資在台股期現貨市場布局動向，以及市場對AI供應鏈的估值。
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