快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

櫃買中心公告 第2季得為認購、售權證標的證券

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心於4月1日公告2025年第2季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華（1565）等261種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證的依據。

與第1季相較，所有發行人可發行標的新增24家公司，包括精確（3162）、東浦（3290）、東洋（4105）、友華（4120）、新應材（4749）、IET（4971）、寶島科（5312）、中菲（5403）、龍巖（5530）、康和證（6016）、福邦證（6026）、晉泰（6221）、沛亨（6291）、醫揚（6569）、勁豐（6577）、上洋（6728）、長佳智能（6841）、力領科技（6996）、博盛半導體（7712）、光焱科技（7728）、印能科技（7734）、大國鋼（8415）、大江（8436），以及明安（8938）。

A級發行人可發行標的增加16家公司，包括揚秦（2755）、英濟（3294）、其陽（3564）、泓格（3577）、金洲（4417）、晟田（4541）、健椿（4561）、振發（5426）、宏遠證（6015）、雷科（6207）、驊訊（6237）、穩得（6761）、邑錡（7402）、意德士（7556）、康全電（8089），以及華宏（8240）。

櫃買中心 認購

延伸閱讀

立誠將上櫃 今年營運看升

全民權證／美律 選逾五個月

金價猛！櫃買「黃金現貨交易平台」成交金額創今年新高

產官學攜手「創櫃交流會」 推動創新企業申請創櫃

相關新聞

台股強彈除息股也沾光 這6檔當天就完成填息

台股1日強彈， 終場收在21,280.17點， 上漲584.27點，漲幅2.82%， 台積電（2330）領軍上攻，櫃買市...

台股上漲584點 三大法人賣超28.39億元

台股1日在3天接連重挫下，出現強彈，大漲584.27點，吞噬31日黑棒，收在21,280.17點，漲幅2.82%，但成交...

台股深跌反彈584點卻量縮 專家示警：技術面未落底

台股昨天大跌906點後，今天以21280點收盤，反彈584點，漲幅2.82%，創今年單日漲幅第二高，不過成交量卻縮至27...

三理由推升台股強彈 該不該先逃命？ 法人喊買這1檔

台股4月第一個交易日出現強彈，盤中大漲逾500點，分析師認為，主要由三個理由發動大漲攻勢；投資人關心該不該趁反彈先逃命？...

台股大漲584點收復兩萬一 權值股領軍寫今年第二大漲點

美股翻紅，台股強彈，在權值股回神下，終場收21,280點，上漲584點，漲幅2.82%，創今年單日第2大漲點，成交量大縮至2,715億元...

年化配息率逾6%！台股跌深富豪加碼債券 經理人建議提高投等債部位

金管會數據指出，國銀管理的富豪戶總資產中，配置於債券的占比攀升至13.9%，相較前月增加0.1個百分點，而美國數據顯示通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。