櫃買中心公告 第2季得為認購、售權證標的證券

櫃買中心於4月1日公告2025年第2季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華（1565）等261種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證的依據。

與第1季相較，所有發行人可發行標的新增24家公司，包括精確（3162）、東浦（3290）、東洋（4105）、友華（4120）、新應材（4749）、IET（4971）、寶島科（5312）、中菲（5403）、龍巖（5530）、康和證（6016）、福邦證（6026）、晉泰（6221）、沛亨（6291）、醫揚（6569）、勁豐（6577）、上洋（6728）、長佳智能（6841）、力領科技（6996）、博盛半導體（7712）、光焱科技（7728）、印能科技（7734）、大國鋼（8415）、大江（8436），以及明安（8938）。

A級發行人可發行標的增加16家公司，包括揚秦（2755）、英濟（3294）、其陽（3564）、泓格（3577）、金洲（4417）、晟田（4541）、健椿（4561）、振發（5426）、宏遠證（6015）、雷科（6207）、驊訊（6237）、穩得（6761）、邑錡（7402）、意德士（7556）、康全電（8089），以及華宏（8240）。