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台股上漲584點 三大法人賣超28.39億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股1日在3天接連重挫下，出現強彈，大漲584.27點，吞噬31日黑棒，收在21,280.17點，漲幅2.82%，但成交量縮至2,715.81億元，三大法人賣超28.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超43.22億元，投信買超53.94億元，自營商賣超（合計）39.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.25億元，自營商（避險）賣超25.85億元。

台股1日止跌反彈，台積電（2330）領軍權值股上攻，大漲3.74%，收944元，但尚未封閉31日跳空缺口；聯發科（2454）大漲5%，鴻海（2317）、緯創（3231）等老AI股也強彈，鴻海大漲逾4%，收152元，緯創大漲逾6%，重回百元之上。雖然電子權值股多數出現漲勢，不過電子占大盤成交比重只有63%。共軍宣布1日開始於台灣周邊組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力聯合演訓，軍工股集體走強，漢翔（2634）、寶一（8222）、亞航（2630）、精剛（1584）、晟田（4541）都攻上漲停板。

台股 自營商

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