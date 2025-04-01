台股強彈除息股也沾光 這6檔當天就完成填息

台股1日強彈， 終場收在21,280.17點， 上漲584.27點，漲幅2.82%， 台積電（2330）領軍上攻，櫃買市場也大漲， 漲幅2.34%；16檔除息股表現也亮眼，驊宏資（6148）及英濟（3294）上演秒填息， 億豐（8464）、豐達科（3004）、泓德能源（6873）、精湛（2070）也完成填息。

台股早盤以20,884.53點開高後走高，一度拉升至21,315.52點，終場收在21,280.17點， 上漲584.27點，創今年以來單日第2大漲點，權王台積電以944元收盤，上漲34元，漲幅3.73%，市值24.48兆元， 影響大盤指數約286點。

電子權值股聯發科（2454）收1,460元，漲幅5.03%，上漲70元，影響大盤指數約37點；鴻海（2317）收152元，上漲6元，漲幅4.1%，影響大盤指數約27點；廣達（2382）、日月光（3711）、台達電（2308）等也是大漲。

台股各類股齊漲下強勢反彈，1日同步除息的16檔個股表現也亮眼，6檔除息首日就填息，其中有2檔更是一開盤就秒填息，另有7檔填息前進，僅3檔陷入貼息。

系統整合商驊宏資為除息股的領頭羊，早盤以47.55元開出， 秒填息之外股價還往上衝到漲停50.5元鎖死到終場；驊宏資公告自結2月稅前盈餘及稅後純益都是400萬元，擺脫去年同期虧損態勢，每股純益0.09元。

驊宏資主要業務為金融業應用軟體、產品代理與系統整合及策略性產品。其中金融業應用軟體包括整合性債權管理平台、徵授信系統；產品代理與系統整合包括代理VMware、甲骨文及思科等產品；策略性產品聚焦AI、雲端及大數據平台應用。

驊宏資表示，目前在手案量穩定，營運穩健，預估約與去年相近，看好AI為未來的市場趨勢，已與碩文拓智慧科技合作成立「前進未來人工智慧實驗室」，提供客戶服務升級的AI解決方案。

英濟也上演秒填息的強勢， 早盤以30.1元開出， 一度拉升至31.15元， 終場收在30.5元；另外，億豐、豐達科、泓德能源、精湛也完成填息。

系統整合暨製造英濟搶攻AI眼鏡商機，不僅機光電整合產品已出貨給客戶，據了解，旗下轉投資事業擁有微型投影機技術，被市場認為未來在智慧眼鏡將大有發揮。

億豐去年營收295.4億元，年增9.7%，每股純益23.56元，都創下歷史新高，1日除息，每股配發現金股利14.5元，開盤除息參考價379.5元，早盤以380元開出，一度拉升至400元，順利完成填息。

法人預估，億豐今年有望持續擴大北美市占，看好今年營收、獲利都可望持續挑戰歷史新高，有望賺超過兩個半股本。