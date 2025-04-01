台股深跌反彈584點卻量縮 專家示警：技術面未落底

台股昨天大跌906點後，今天以21280點收盤，反彈584點，漲幅2.82%，創今年單日漲幅第二高，不過成交量卻縮至2715億元，呈現量價背離。分析師表示，美國時間4月2日開徵對等關稅後，各國也會反擊，仍存在許多利空變數，技術面來看也尚未落底。

統一投顧董事長黎方國表示，一來一往的關稅貿易戰尚未平息，市場仍在觀望，靜待4月中旬台積電法說會，技術面尚未落底，跌深後的反彈難以延續，成交量與股價走勢呈現背離，融資減肥也不夠，加上，關稅衍生的利空消息影響市場信心，預期技術面或將在4月中旬迎來落底訊號。

台新投顧副總黃文清指出，目前市場觀望性高，交易量下滑，代表投資人對後勢的不確定感增加，在沒有明確釐清這些不確定因素之前，市場交易將維持低溫。

另外，中共今天在台灣周邊進行軍事演習，黎方國表示，台股今日走勢與中共軍事演習動態關聯不大，比起兩岸關係，投資人更在意趨勢、獲利等直接因素，資金仍聚焦在企業基本面與國際市場變數上。