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年化配息率逾6%！台股跌深富豪加碼債券 經理人建議提高投等債部位

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

金管會數據指出，國銀管理的富豪戶總資產中，配置於債券的占比攀升至13.9%，相較前月增加0.1個百分點，而美國數據顯示通膨下行，10年美債利率來到約4.2%，相對股市賣壓潮湧現，債市人氣居高不下，國泰投資級公司債（00725B）經理人李育齡分析，上半年股市都還會受到關稅戰影響，建議投資人提高固收型產品如投資級公司債的資產配置，今日00725B已公告今年第2季收益分配，每受益權單位擬配發0.636元，單季配息殖利率1.67%，年化配息殖利率6.68%。

國泰投資級公司債經理人李育齡指出，川普承諾將於4月2日宣布大規模關稅計畫，且態度轉趨強硬，令市場擔憂政經不確定性，債券成為資金停泊的主要選擇，不過債券投資不能只看債息高低，包括持債種類、信用評等、違約率，以及配息頻率等，都應列入投資考量，在短期市場避險情緒升溫，投資人應提高風險意識，投等債會是較佳的選擇。國泰投資級公司債追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數」，挑選票面利率不低於4.5%的投資等級公司債，且排除次順位債，指數持債共206檔，有季配機制。

國泰投資級公司債經理人表示基金目前經理費0.28%、保管費則在去年從0.07%調降到0.05%，經保費合計0.33%，相對銀行或券商通路的個債，申購、贖回的報價可能落差到4-5%，國泰投資級公司債因是透過次級市場交易，買賣及時成交，價格相對透明，且持債檔數夠多，也比個別債券更能分散風險，在近期總體經濟數據表現較為疲弱，美債利率走低，投資等級公司債則表現相對穩定，深具投資價值。

國泰投信ETF研究團隊指出，國泰投資級公司債採每季配息機制，每年於1、4、7、10月除息，4月1日最新收盤價38.05元，2024年全年度受益人增加九成，為目前全台少數規模突破新台幣千億元的債券ETF，規模大、股民多，具備較佳流動性，宜納入股債配置。

公司債

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