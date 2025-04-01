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台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

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台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

4月2日即將公布對等關稅政策，加上適逢台灣清明連假，市場保持觀望，台股1日反彈，台積電（2330）上漲34元，終場收944元，漲幅3.74％，貢獻大盤275點，另外權值股皆有所反彈，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）。

台股1日早盤以20884.53點開出，終場收21280.17點，上漲584.27點，漲幅2.82%，成交量2715.8億元。櫃買則收235.78點，上漲5.38點。

高價股表現同樣漲多跌少，股王信驊（5274）重返3000元大關，並且健策（3653）同樣重返千金行列，台股目前為13千金。

盤面上以類股來看，以玻陶、半導體、塑膠、光電、其他電、電腦周邊、運東休閒等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有聯發科、鴻海、聯電（2303）、信立（4303）、廣達、奇鋐（3017）、漢翔（2634）、長榮（2603）、寶一（8222）、緯穎（6669）、龍德造船（6753）、亞光（3019）、高技（5439）、緯創（3231）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、華碩（2357）。

量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、華城（1519）、聯鈞（3450）、波若威（3163）、華星光（4979）、新盛力（4931）、欣銓（3264）、上詮（3363）、金像電（2368）、環宇-KY（4991）、濱川（1569）、光聖（6442）、台灣精銳（4583）。

統一投信表示，川普對等關稅公布在即，引發市場擔心通膨再起，近期美國科技股弱勢，台股自3/26-3/31跌逾1500點，短線進入超賣區，且融資與外資淨空單大幅降溫，籌碼沉澱，今有望迎反彈。今日進入四月第一個交易日，但清明長假在即，觀望氣氛濃厚，研判成交量能將再度萎縮。本週五Fed 主席鮑爾和副主席傑佛森對美國經濟前景發表演說，另美國關稅戰不確定性高。

操作建議嚴控持股比例，汰弱留強，中長期布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、軍工、高殖利率的營建股、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

台股 美國經濟

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