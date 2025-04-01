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軍演來襲 軍工股急亮紅燈 專家這麼看

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅1日早晨7:30宣布，4月1日開始對台軍演，軍工族群今日攻勢凌厲，晟田（4541）、寶一（8222）、精剛（1584）、亞航（2630）、漢翔（2634）等接力拉上漲停，和成（1810）一度漲停，邑錡（7402）也直接重返百元俱樂部，整體士氣高昂。

施毅指出，中共解放軍4月1日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅並表示，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權的正當必要行動。而這已是台海當面共軍3月份以來第三次聯合戰備警巡。

而總統賴清德2月已於國安高層會議會後記者會中表示，為展現保護國家決心，會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上。若以學者先前採2025年GDP預估值26兆4,493億元為基準，3%約7,934.79億元，可望突破8,000億，特別預算每年額度將編列至少400億。對於國內軍工股來說，相當具有想像空間。

本土投顧表示，台灣國防預算將提高到GDP 3%以上，未來持續看好軍工產業，軍用商規無人機標案會先行釋出，後續商機值得關注。此外，非紅供應鏈商機浮現，相關受惠股包括漢翔、長榮航太、中光電（5371）等，也可多加留意。

GDP 解放軍

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