三理由推升台股強彈 該不該先逃命？ 法人喊買這1檔

台股4月第一個交易日出現強彈，盤中大漲逾500點，分析師認為，主要由三個理由發動大漲攻勢；投資人關心該不該趁反彈先逃命？還是可以開始布局？分析師直言，由於大盤指數乖離大， 預期4月初有機會反彈，操作上，做多且持股超過七成者要減碼保留現金，若是出現突發性利空時可以留意台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、世界（5347）等的買進點；也有法人看好千元不到的台積電可以先買進。

外資3月賣超台股4,656億元，大盤指數3月大跌2,357點，尤其月底前連續3個交易日就跌掉了1,564點，市場擔心川普的關稅政策衝擊， 加上清明連假在即，買盤明顯縮手，造成3月台股重挫，失守21,000點。

台股1日出現強勁的反彈，早盤以20,884.53點開高後走高， 一度拉升至21,218.83點， 盤中大漲逾500點；法人強調，主要是大盤跌太深了，出現反彈的表現， 不過，投資人仍然關心川普關稅政策的衝擊力，在反彈時到底是該跑或是該買？

華南投顧董事長儲祥生表示，造成31日重挫906點的一個主要原因是本土資金失望性賣壓，不過美股周一的表現沒那麼差，台積電ADR也收紅，且昨天跌的太深，1日出現反彈的表現。

儲祥生說，目前還要先觀察4月2日川普的關稅內容到底會對全球經濟及製造業造成多大的殺傷力， 如果沒有那麼嚴重的話， 台股有機會反彈，至於嚴不嚴重的判斷因素包括是否對台灣半導體課稅？對台商聚集的越南課稅程度？其他國家出現非常大的報復等。

儲祥生認為，可以先靜觀其變，等關稅的實際內容公布，到時會有更明朗的情勢，同時周三、周四、周五的美股表現將決定台股下周一的走勢；儲祥生指出， 台積電具有不可剝奪性的優勢，今年EPS預估約達57元，不到1,000元的價格，是可以先買進的標的， 另外也可以觀察AI的後續展望， 相關伺服器也可留意。

證券分析師張陳浩表示，台股短線下跌太深就是利多，1日強彈主要有三個理由，一個是單日融資快速減肥，融資減少超出預期；二是外資空單出現回補；第三個也是最重要的是，川普原本說要取消拜登時代的美國投資補貼， 最新的說法是將成立一個直屬商務部的新部門，只要投資美額超過一定金額就可以申請補貼。

張陳浩強調，川普的關稅政策衝擊全球股市， 台股的跌勢相較日本及韓國更重， 似有超額反應的情況，目前大盤指數乖離大，一旦關稅實施的內容沒有想像中嚴重， 台股有機會在4月初出現反彈。

張陳浩說，反彈時該如何操作？一是做多者且持股超過七成者應減碼到五成以下，保留現金；二是若出現突發性利空時可以買進台積電、聯電、聯發科、世界先進等的股票。