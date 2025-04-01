買不起黃金？這幾檔也能參與金價漲潮 留心一件事

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經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
分析師提醒，儘管金價因為川譜關稅政策將於4月2日宣布而持續創高，但金價可能很快就會因為獲利了結情緒升溫而大幅回調。路透
分析師提醒，儘管金價因為川譜關稅政策將於4月2日宣布而持續創高，但金價可能很快就會因為獲利了結情緒升溫而大幅回調。路透

美國總統川普關稅政策拉高市場避險情緒，連帶推升國際金價一路狂飆，周一交投最活躍的6月黃金期貨合約上漲1.2%，再度攀上3,150.3美元歷史天價，今日金益鼎（8390）、佳龍（9955）、光洋科（1785）等黃金概念股全面彈升，其中首季漲勢相對落後的光洋科穩坐人氣王，盤中股價也強彈逾5.5%，牽手金益鼎站上5日線。

周一6月黃金期貨合約再漲36美元、漲幅達1.2%，報3,150.30美元、刷新歷史紀錄。而根據道瓊市場數據顯示，金價3月上漲10.6%，首季大漲19.3%。2025年迄今，金價已18度創歷史收盤新高。

在金價漲勢凌厲下，也帶動黃金概念股表現。金益鼎3月股價續漲0.46%，首季漲約6.5%；佳龍3月股價翻黑跌3.97%，但首季仍漲約1.75%；光洋科3月力甩連2黑、彈升1.55%，首季仍跌近6%。

但籌碼面上，3月法人全站賣方，金益鼎賣超393張、佳龍賣超468張、光洋科賣超9276張。

分析師提醒，儘管金價因為川譜關稅政策將於4月2日宣布而持續創高，但金價可能很快就會因為獲利了結情緒升溫而大幅回調。分析師表示，若金價跌破3,057至3,066美元附近的支撐位，恐觸發短期賣壓，長期而言，若跌破3,000美元大關，恐引發更大跌勢。

光洋科 期貨合約 金價

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