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台積電領漲類股齊揚 台股盤中大漲逾450點

中央社／ 台北1日電

台股在3月31日大跌後今天反彈，台積電領軍聯發科和鴻海等電子權值股反攻，類股齊揚，盤中台股大漲超過450點，重返21150點之上。法人表示，台股後續關注美國總統川普公布對等關稅政策。

台積電今天回神勁揚，盤中最高936元，上漲26元，漲幅2.85%，市值大增新台幣6742億元，聯發科最高1450元，上漲逾4%，鴻海最高153元，上漲近5%，日月光投控盤中漲4.2%。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正探尋跟聯電合併的可能性。聯電不回應市場傳聞，表示目前沒有在進行中的合併案。聯電早盤股價一度大漲超過7%，盤中漲幅收斂至2%。

到10時26分，加權指數為21169.86點，大漲473.96點，漲幅2.29%，盤中成交值約新台幣1315.74億元，類股齊揚，其中電子股上漲2.49%，金融勁揚1.31%，中小型股為主的櫃買OTC指數盤中上漲1.97%。股價超過千元的高價股漲多於跌，健策盤中重返千元之上，千金股增至「十三千金」。

展望台股後市，華南投顧董事長儲祥生表示，觀察重點包括川普對等關稅具體內容和項目，以及是否對台灣半導體晶片課徵關稅、是否影響台商在海外布局等面向，此外，關注人工智慧（AI）供應鏈出貨前景與產業景氣動向。

台積電 台股

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