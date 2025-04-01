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昨跌906點今天大漲450點…望快點築底！直雲：先保守一點比較好

聯合新聞網／ 直雲的股票投資筆記
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

台股大漲450點！希望快點築底

昨天大跌906點，不過今天大漲450點算是很不錯的現象，表示大家還是有點信心，主要是川普的4/2關稅政策也快要公布，大家期待有利空出盡的狀況。

我之前有說過我們要等台股築底才願意買進，雖然我們昨天沒有去搶底部，不過台積電千元就開始看保守要等更便宜的台積電，一路忍住沒有買，如果一路有買幾乎買了就套，所以我們不要習慣去撈底，等底部出現再說，今天台股大漲很期待台股可以築底，但還沒有築底前我並不會有什麼動作。

今天雖然百花齊放，不過明天又要有連假前的賣壓，所以今天去買明天可能又要考慮要不要出也滿麻煩的，我是覺得保守一點比較好，畢竟像我昨天台股沒有持股少吃昨天那一根就少賠很多錢。

今天大漲是一個很好的訊號，但是築底要反覆打底才能完成，懂得等待才是你變成股市高手的關鍵！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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