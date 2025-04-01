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全球股市震盪 印度股市揚眉吐氣逆勢漲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普關稅大刀揮向全世界，加上經濟數據表現錯綜，在市場憂慮情緒升溫之下，全球主要股市也一片倒，不過仍有少數幾個股市不僅抗跌，更逆勢走揚。

值得留意的是，先前表現承壓的印度股市，近一月反倒勁揚5.76%，Sensex指數重回77000點關上，連帶近一月投信發行之印度相關股票基金表現也同步回神，當中以群益印度中小基金強漲7.74%表現最為亮眼。

群益印美戰略多重資產基金暨群益印度中小基金經理人向思穎表示，先前在評價面修正與川普關稅等多重因素疊加影響下，令印度股市表現受制。

不過整體來看，近期印度股市預估本益比已回落至長期平均附近，估值水準合理，同時印度的經濟基本面依舊維持強勁，企業EPS成長有望重新加速，加上印度通膨受控，甚至低於印度央行4%通膨目標，央行寬鬆立場料更加明確下，也有利於股市表現。

除此之外，近期外資也開始回補印度股市，資金動能回溫可期。

向思穎進一步指出，從各界關注的川普關稅政策影響來看，由於印度出口至美國的商品以珠寶、藥品與石化產品等非技術加工品為主，並非川普政府主要狙擊的領域，且印度對美出口僅占GDP約2%，低於其他主要新興國家，由此評估美國關稅政策對印度的影響有限。

再者，印度內需市場龐大、勞動成本低，搭配Make in India之核心政策，預期印度可望吸引更多國際企業投資進駐，有助進一步帶動當地經濟與產業發展。

整體上，短期間川普關稅政策仍可能不時干擾市場情緒，不過印度基於基本面與企業獲利面有撐、資金動能有望轉佳，以及受到關稅政策影響料有限，中長期投資前景仍值得期待。

川普 關稅

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