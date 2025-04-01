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大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

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歷次大盤單日爆跌後 台股後市趨穩向上

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大盤6次單日跌點超過700點以上後市表現。（資料來源：CMONEY、2025/3/31，表格整理：群益投信）
台股大盤6次單日跌點超過700點以上後市表現。（資料來源：CMONEY、2025/3/31，表格整理：群益投信）

台股大盤21,000點失守，31日大跌906.99點，跌幅4.2%，收20,695.9點，創下史上第四大單日跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，過去大盤在單日大跌700點以上之後市表現都逐漸趨穩，中長線布局時機點浮現，不過個股大跌大漲波動大，建議可以選擇波動相對低的台股基金或台股高息ETF逢低分批介入。

群益投信台股研究團隊指出，統計台股有史以來單日跌超過700點以上共7次，前6次的後市平均表現來看後5日、後10日、後20日、後60日平均漲幅都是正報酬，分別為2.01%、4.42%、5.22%、13.56%，整體態勢趨穩向上，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，台股動盪之下分散風險的最佳投資方式就是台股基金或台股高息ETF。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，台股指數已跌破所有均線，並跌破21,000點關卡；對於台股來說，目前傳產類股(原物料、航運、營建)因有烏克蘭戰後需求題材及殖利率保護，預期類股表現仍較大盤表現佳；電子族群預期持續受到川普4月3日將對晶片課徵100%關稅仍壓抑半導體族群股價表現，近期外資仍持續賣出，惟內資法人持續加碼高殖利率個股，可提前布局4-5月除權息行情，預料短期波動難免，選股將是重點，長多格局仍可期，指數修正可把握中長線逢低布局投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本，存股族投資人，可以多把握相關投資契機。而在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

台股指數

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