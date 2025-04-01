跌了近1500點僅三個交易日！達人「跟自己比」：有人買10張台積電卻睡不著

台股連續幾天下跌，跌了一千多點，大大們還好嗎？

這幾天，股市跌跌撞撞，今天再加上禮拜的兩天，跌了應該接近1500多點了。

這時候，最常聽到的聲音就是：「早知道之前就不要買了。」

但其實不管市場漲或跌，都會有人感到焦慮，像是...

大漲的時候，沒買的人後悔：「怎麼那時沒上車？」 大跌的時候，有買的人又懊惱：「幹嘛這麼急著進場...」

漲的時候怕買貴，跌的時候怕買錯，但這就是股市，如果沒有買得安心，無論行情怎麼走都無法抱得踏實，但對有耐心慢慢等、且把資金控管好的我們來說，才能漲時不躁、跌時不慌，這也不是因為我們能抓到最低點，而是當價格買得好、節奏掌握得住，心裡一定會非常穩定，不會因為市場震盪就馬上開始懷疑自己。

當然，這沒有什麼高深的技巧，而是我們對自己所做的投資規劃的信任感，很多大大常會問說，我怎麼知道現在是不是「最低點」？我怎麼可能抓得到...

我只是知道估價出來的便宜價，這樣的價格我能接受，這家公司我看得懂，這筆錢我願意長期投入，就是這麼簡單而已，因為這就夠了。

就像今天下雨，但我們可能還是要出門買菜，人生本來就沒有完美的時機，只有準備好的心態。

另外，不少大大很關心我還有沒有在買股票，深怕我偷偷買似的，今年我動作變少不是不投資，而是更謹慎，因為股市實在漲得蠻高，我雖然不能預測股市，但當股市太熱，每個人都信心爆棚，連逛個賣場搭電梯都能聽到「買爆AI股」的言論時，我想還是要等降溫一些才是比較健康的狀態。

當然，慢下來，不是停止投資，不追高、不貪快，專注觀察、等待自己熟悉的價格和股票；每年都會有很多熱門趨勢，每天都有很多新聞，但我們的本金只有一筆，該放在哪裡、什麼時候放下去，這不是靠情緒決定的。

那現在該怎麼辦？過好生活，其它的交給時間，行情跌多一點，就提醒自己，便宜大拍賣的時候又要來了，如果心裡還不夠篤定就等等，如果已經準備好了，就繼續按照原本的規劃慢慢進場，慢慢買。

不用急，也不用跟別人比較，有些人買了十張高點台積電會睡不著，但要是您買一張0050就安心入睡，那就照自己舒服的方式來就好！投資不該變成我們的生活壓力，跌多了就當打折，不會因為下跌就慌張亂賣。

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