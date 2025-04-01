台積電ADR小漲 法人：台股觀察融資與外資動向

川普即將公布對等關稅，美股漲跌互見，台積電ADR翻揚小漲，台股3月31日重挫906點，台指期夜盤回神上漲324點，台積電期貨夜盤勁揚20點。

證券法人指出，對等關稅變數及清明長假在即，台股重挫後市場信心不足，技術面弱勢，短線觀察融資水位變化和外資買賣超動向。

美國總統川普（Donald Trump）預計4月2日宣布對等關稅計畫，美股早盤重挫後翻揚，4大指數終場漲跌互見。

道瓊工業指數上漲417.86點或1.00%，收42001.76點，標準普爾指數勁揚30.91點或0.55%，收5611.85點。

科技股那斯達克指數小跌23.70點或0.14%，收17299.29點，費城半導體指數小挫14.48點或0.34%，收4270.43點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）下挫1.18%收108.38美元，台積電美國存託憑證（ADR）翻紅上漲0.45%收166美元。

台股加權指數3月31日重挫906.99點，收在20695.9點，成交值新台幣4178.56億元，股價超過千元的高價股一片慘綠，降至「十二千金」。

據統計，台股3月31日單日市值大減2.9兆元，3月累計重挫2357.28點，市值蒸發近7.49兆元。

觀察散戶動向的融資水位變化，根據統計，集中市場3月31日融資餘額新台幣3003.14億元，較前一個交易日大減157.08億元。

三大法人合計賣超516.8億元，其中外資及陸資賣超378.55億元，連4賣。不過在台指期淨部位，三大法人3月31日淨空單減少6863口至1123口，其中外資淨空單減少7384口至2萬9313口，外資在期現貨布局有別。

觀察3月，根據統計，外資在3月單月僅2個交易日買超台股，累計3月外資賣超台股金額達4656億元，今年第1季外資賣超台股規模達6822億元，逼近2024年全年賣超規模約6952億元。

在權值股台積電和鴻海，外資3月31日賣超台積電2.33萬張，連4賣，3月單月賣超台積電累計16.81萬張，今年第1季累計賣超25.08萬張。外資3月31日轉買超鴻海4219張，3月單月累計賣超鴻海達24.78萬張，今年首季累計賣超鴻海56.54萬張。