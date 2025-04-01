仁寶除息後三日仍續貼息 受「2隱憂」衝擊恐影響填息

代工廠仁寶（2324）上周四（3/27）進行除息交易，扣除將配發的1.4元股利後，開低走跌，盤中雖獲2大法人同步轉買力挺，但終場仍以收黑作收、暫呈貼息，而上週五仁寶則受到「美國高額關稅、全球貿易戰」2隱憂的衝擊，導致早盤走勢持續低迷，開低震盪，終場收在33.75元，股價再陷貼息窘境。而昨（3/31）日為仁寶除息後三日，跌勢向旁擴散至其餘五哥大廠，台鏈代工廠幾乎全數收黑，也讓投資人感到擔憂。

仁寶昨（3/31）日以32.9元開低走跌，盤中獲外資、投信合力大買逾7千多張，挹注跌幅一度有所收斂，最高來到33.3元，不過效果仍然有限，終場仍受大盤走勢影響、導致走勢震盪走低，終場以31.85元作收，較前一天收盤價下跌1.9元、跌幅5.62%，再度呈現貼息的走勢。而仁寶首季已獲外資賣超達8.9萬張、獲自營商買超5.3萬張，而昨單日成交量達3.57萬張，成交量相當驚人。

事實上，仁寶近年積極衝擊多角化營運佈局，而面對各事業發展，總經理伯納多羅則透露，伺服器產品將會是仁寶今（2025）年主要衝刺的一個重點領域，而隨著AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍。

根據仁寶電腦日前公布的去（2024）年財報顯示，團隊去年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘達新台幣2.3元。而公司也決議將於4月26日配發每股1.4元現金股利，這不僅是仁寶近3年來發放的最高股利，也是團隊自2015年起股利金額的次高紀錄，今年度的股利配發率為61%，團隊也將於5月29日在內湖總部召開股東會。