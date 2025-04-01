台股匯黑色星期一 台積市值蒸發1.09兆

美國總統川普對等關稅開徵倒數計時，亞股上演黑色星期一、國內股匯市驚見雙殺行情。台股昨收盤大跌逾九百點，失守兩萬一千點整數關卡；台幣匯率貶值八點五分，收卅三點一八二元，為逾九年新低並刷新中央銀行總裁楊金龍任內最低價。

川普關稅戰引發市場憂心揭開新經濟冷戰，重挫美股上周五表現，台股在市場賣壓大舉出籠下，指數昨跳空開低三四八點，終場大跌九○六點，跌幅百分之四點二，收在二萬○六九五點，成交量放大至四三七四億元。

台股昨重挫寫下多項紀錄。包括下跌九○六點為台股史上單日第四大跌點、單日市值蒸發二點九二兆元，居史上第四大、三月台股大跌二三五七點，跌幅百分之十點二，跌點居台股史上單月最大、台股恐慌指數（ＶＩＸ）衝上二十五點九四，攀抵今年新高、權王台積電市值減少一點○九兆元，史上第八大。

台積股價910元 今年最低

金管會緊盯市場是否出現非理性因素，財政部則將視台股跌勢、並盤點美國四月二日宣布關稅新政後對台產業衝擊，必要時召開國安基金會議討論是否進場。據了解，國安基金例會將於四月十四日舉行。

台積股價昨以九二○元開出後開低走低，最低觸及九一七元，收盤最後一單爆逾一點二萬張賣單，下跌四十二元、收九一○元，寫下今年最低價，單日市值蒸發一點○九兆元，來到廿三點六兆元。此外，國內ＡＩ伺服器代工七雄全遭賣壓空襲，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、和碩及仁寶單日市值共蒸發約二三六七億元，其中鴻海股價大跌八元收一四六元，市值面臨兩兆元保衛戰。

台新投顧副總經理黃文清指出，川普對等關稅公布的時間是在台股休市期間，加上後續變數仍在，短線雖有可能跌深反彈，但就技術面來看，整理時間還不夠，因此下周開盤可能還會震盪，接下來仍須密切關注美股在台股休市期間表現。

群益投顧董事長蔡明彥說，上周五美股大跌，川普對等關稅不確定性在即，導致昨天失望性賣壓出籠。由於台股才跌破年線不久，即便短線出現跌深反彈，可能還不會這麼快見到底部，因此大盤還需要時間整理。

台幣首季獨貶 最弱亞幣

台幣兌美元匯率方面，盤中重挫逾一角，中央銀行收盤前進場調節，貶值金額縮至八點五分，收卅三點一八二元。央行統計顯示，今年第一季台幣匯率累計貶值四點○一角，貶幅百分之一點二一、淪為最弱亞幣；其餘包括日圓、星元、人民幣和韓元首季匯率都呈現升值。