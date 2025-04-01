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台股放量暴跌906點 證交所：企業獲利穩健

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

美國總統川普對等關稅將上路，全球股市動盪，台股昨（31）日放量暴跌906點，跌幅4.2%，淪主要亞股最慘。臺灣證券交易所昨天晚間信心喊話，強調台股上市公司獲利及營收穩定成長、景氣維持成長態勢，呼籲投資人回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢。

證交所強調，近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。

台股昨天跌幅超預期，證交所立即啟動因應措施，率先證券周邊單位拿出基本面數據信心喊話。過往證交所都是在年報公報最後一天翌日公布上市公司年度損益，昨天快馬加鞭統計，證明台股基本面良好。

國內全體上市公司2024年稅前盈餘4.89兆億元，年增38.3%。今年2月營收3.4兆億元，亦較去年同期成長27.8%；前二月營收6.9兆元，較去年同期成長16.64％，顯示我國上市公司獲利及營收穩定成長。

證交所分析2月營收成長較大產業，以電腦及周邊設備業今年前二營收1.34兆元，年成長30.3%最強，主因受惠AI伺服器需求增加，其次為半導體業累計營收9,750億元，年成長25.42%。

台股 營收

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