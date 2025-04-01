台股「三空格局」 大盤止跌反彈…等待五訊號

台股近日跌跌不休，指數已轉為短中長期同步走空的「三空格局」，何時才能止跌反彈？

綜合外資交易室主管與本土法人觀點，台股四天來已跌掉1,583點，短線正醞釀「先蹲後跳」的跌深反彈走勢，投資人可關注「五大訊號」，預期4月中旬有望迎來轉折點，無需過度悲觀。

這五大訊號包括：一、KD指標落底：K值目前數值為19，處超賣區20以下，僅D值尚在31.7，待K、D值同處20以下、且低檔醞釀黃金交叉向上，就是行情短彈的時刻來臨。

二、觀察融券餘額：股市俗諺「空頭不死、多頭不止」。由於過去一個多月，融券餘額大減20.2萬張後，目前已轉減為增，若融券餘額能持續增加，代表多頭開始醞釀彈升契機。

三、底部出量：儘管昨（31）日台股出現「價跌量增」不利格局，但卻是在大殺千餘點後出量，量能較28日大增超過三成，頗有加速趕底的味道，預示行情即將觸底反彈。

四、外資未平倉淨空單縮減：外資未平倉淨空單，近來持續減少，昨日更大減7,384口、降為29,313口，回落至3萬口之下，顯示外資心態似有翻多的跡象。

五、股期雙市正價差大幅擴增：原本28日股期雙市僅正價差0.11點，昨日則激增至73.1點，預示現貨行情即將觸底反彈。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等股市專家表示，市場可能已達到短期底部，長期價值正在浮現。

值得注意的指標還包括：股市的季線乖離率超過10%、3月四大基金及八大官股買超逾千億元、騰落指標為32倍等，以上訊號皆代表市場超跌，近期可能反彈。