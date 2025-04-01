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台股重挫906點 台積市值蒸發1兆元

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊鐘惠玲／台北報導

台股昨（31）日重挫906點，半導體三雄台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）投控淪為重災區，台積電收盤大跌逾4%，單日市值蒸發近1.09兆元；聯發科也重挫超過5%，市值下滑1,201.24億元；日月光投控則跌近5%，市值減少331.34億元。合計半導體三雄昨天市值銳減逾1.24兆元。

台積電昨天成為大盤殺盤重心，尾盤更爆出1.29萬張大量，終場下跌42元，收當日最低價910元，為2024年9月11日來收盤最低價，跌幅4.41%，換算台積電一檔即占台股跌點約330點。

台積電昨天市值蒸發近1.09兆元，跌破24兆元、降為23.6兆元，外資昨天大舉賣超台積電逾2.3萬張，連三賣。自今年元月7日盤中高點1,160元以來，台積電股價波段跌幅達21.5%。

台積電股價跌不停，公司前財務長曾宗琳在臉書發出逾5,000字長文力挺老東家，強調即使美國投資金額增至1,650億美元，占資產總值僅16%到20%，重心仍在台灣，若投資美國成功，台積電未來營運規模將放大三至五倍，至少可再稱霸40年，目前股價來到低檔，「此時不買待何時？」

曾宗琳並預估，台積電2027年每股純益可達80至85元，本益比若以過去四季盈餘來看，最高點約27.6倍，最低點為9.4倍。

台積電 台股

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