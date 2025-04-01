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上市櫃去年獲利 整體突破4兆元 年增38.2%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
上市櫃公司2024年財報出爐，受惠AI伺服器需求熱絡，及金控、貨櫃航運表現亮麗，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%。 聯合報系資料照
上市櫃公司2024年財報出爐，受惠AI伺服器需求熱絡，及金控、貨櫃航運表現亮麗，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%。 聯合報系資料照

上市櫃公司2024年財報出爐，受惠AI伺服器需求熱絡，及金控、貨櫃航運表現亮麗，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，僅次於2021年的4.34兆元。

展望今年，凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥等指出，美系大型雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高成長，帶動AI伺服器出貨持續暢旺，預估台股企業獲利仍將成長15%至20%，但需留意關稅戰升級對企業的衝擊。

上市櫃公司去年財報，除福懋油（1225）、樺晟（3202）兩家公司外，其餘全數出爐，統計去年第4季稅後純益1.03兆元，季減7.2%，年增58.4%，改寫歷年同期次高紀錄。

第4季獲利前段班當中，以台積電的3,746億元居冠，仍是唯一賺超過1,000億元的公司，第二至第五名依序為鴻海463億元、長榮306億元、富邦金295億元、聯發科237億元。

全年獲利排名方面，前五大依序為台積電1.17兆元、鴻海1,527億元、富邦金1,508元、長榮1,394億元、國泰金1,102億元。

以每股稅後純益（EPS）來看，去年創新高共242家，優於2023年的199家。另外，去年全年大賺一個股本的公司共179家，其中，大立光以194.1元持續蟬聯冠軍，第二至五名分別為緯穎126.5元、材料-KY 84.3元、嘉澤82.7元、世芯-KY 81.3元。

台積電 富邦金

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